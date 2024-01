Fiorentina, non solo Faraoni. Anche Karsdorp nel mirino dei viola

Non è solamente Davide Faraoni l'unico obiettivo della Fiorentina per quanto riguarda la corsia destra. Secondo quanto raccontano i colleghi di Sky, il club grigliato segue da vicino anche Rick Karsdorp, terzino della Roma. L'emittente, però, spiega anche che si tratta di un'operazione non facile.