Fiorentina, non solo Fazzini. Occhi in casa Empoli per Anjorin

Dopo l'arrivo di Dzeko e le trattative in dirittura d'arrivo per Mattia Viti e Jacopo Fazzini, la Fiorentina potrebbe di nuovo pescare in casa Empoli per quanto concerne il mercato in entrata. A parlarne questa mattina è La Nazione che spiega come i viola stiano guardando in casa azzurra per quanto riguarda la mediana.Il nome è quello di, protagonista in positivo ad Empoli quest'anno. I viola, si legge, hanno già avviato la trattativa per il classe 2001. Il club azzurro è al momento frenato dalla clausola nel suo contratto che vede la società Toscana essere obbligata a versare il 50% dei proventi della sua cessione al Chelsea ma deve fare i conti con la volontà del ragazzo dopo la retrocessione. Ma non è finita qua.

- Perché a proposito di Empoli la Fiorentina è interessata a Sebastiano Esposito, che ha passato l'ultima stagione in azzurro in prestito dall'Inter. La Fiorentina sta valutando il suo profilo che, in caso di offerta adeguata, potrebbe partire.