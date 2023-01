Quest’oggi sull’edizione fiorentina de Il Tirreno è stato riportato il forte interessamento di un club di Ligue 1 per un difensore della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Oltre a quelle per Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat, il club gigliato nei prossimi giorni potrebbe ricevere un’altra importante offerta. Secondo quanto riportato dal quotidiano dopo aver venduto Benoit Badiachile al Chelsea per 38 milioni di euro, il Monaco è ufficialmente alla ricerca di un difensore centrale.



Nelle ultime ore il club del principato avrebbe messo gli occhi sul brasiliano della Fiorentina Igor. Visto il difficile inizio di stagione del centrale, che non sta per niente ricalcando il rendimento della scorsa stagione, in caso di un’offerta congrua al suo valore la Fiorentina potrebbe davvero farlo partire. E’ comunque chiaro che, considerando le difficolta nl reparto arretrato viola dopo l’infortunio di Quarta, prima di cederlo la dirigenza gigliata dovrebbe comunque cautelarsi reperendo prima un sostituto all’altezza. Per il momento Igor non si muove, ma in caso i francesi facessero sul serio..