Fiorentina, non solo la Premier. Su Kean piomba anche il Barcellona

14 minuti fa



Moise Kean sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la Fiorentina e la nazionale mettendo fino ad oggi a referto la bellezza di 24 goal. Numeri che stanno attirando l’attenzione dei grandi club europei.L’attaccante classe 2000 è finito nel mirino di squadre come Arsenal, Tottenham, Newcastle, pronte a sfidarsi sul mercato per accaparrarselo. Tuttavia, come spiega questa mattina Tuttosport, sul ragazzo c'è oggi anche il Barcellona.



STRATEGIE - La Fiorentina, però, non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. Il club viola, infatti, sta valutando strategie per trattenerlo. Il quotidiano ipotizza un possibile adeguamento dell’ingaggio e un progetto tecnico ambizioso che possa convincerlo a restare. L’ostacolo principale resta la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, fissata la scorsa estate, che potrebbe facilitare l’addio in caso di offerte concrete.