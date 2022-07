La Fiorentina continua la sua ricerca della mezzala offensiva per sostituire l’infortunato Gaetano Castrovilli, almeno nei primi mesi di campionato in cui il numero 10 gigliato sarà obbligato a restare out a causa del brutto infortunio subito al ginocchio. Il duo Barone-Pradè è intenzionato a regalare a Vincenzo Italiano l’ultima pedina per completare il centrocampo e, dopo i sondaggi per Luis Alberto e Lo Celso, adesso l’attenzione dei viola sembra essersi definitivamente sportata su un altro profilo



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione durante gli ultimi incontri tra la dirigenza viola e Fali Ramadani, momenti in cui c’è stato modo di discutere del futuro di Nikola Milenkovic, pare si sia cercato di intavolare una trattativa per Nedim Bajrami dell’Empoli. Il centrocampista classe ’99 è tra i profili più interessanti della squadra azzurra e, il fatto che sia assistito dallo stesso Ramadani, potrebbe dare una forte accelerata alla trattativa. L’Empoli intanto è stata chiara: il pezzo del suo cartellino è di 10 milioni di euro, anche se nella trattativa potrebbe essere inserito come contropartita Zurkowski..