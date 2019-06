La nuova Fiorentina di Commisso guarda avanti, ma anche al passato. Infatti il ritorno di Pradè dall'Udinese come direttore sportivo al posto di Corvino può non essere l'unico. Secondo Sky, la nuova proprietà del club viola ha offerto un ruolo nella dirigenza al fianco di Antognoni a Batistuta. Nei mesi scorsi l'ex attaccante argentino era stato a Firenze per festeggiare il suo 50esimo compleanno con la città toscana.



Intanto la Fiorentina è al lavoro per cercare di convincere Federico Chiesa a restare, rifiutando le avances della Juve. Nelle ultime ore c'è stato un primo contatto telefonico tra il padre dell'attaccante, Enrico e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, che oggi è rientrato a New York.