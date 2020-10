La Fiorentina mette pressione a Beppe Iachini, chiamato a una svolta dopo il brutto avvio di campionato, con una sola vittorie e due sconfitte. Ora inizio un ciclo importante per la Viola e per il suo tecnico, che inizia già a essere in bilico: come scrive il Corriere Fiorentino, infatti, Rocco Comisso sta pensando a Walter Mazzarri e Maurizio Sarri.