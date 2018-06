Per Tomas Soucek lo Slavia Praga chiede circa quattro milioni di euro, la Fiorentina vorrebbe spendere qualcosa in meno. Per questo, già nei prossimi giorni, le parti si rivedranno. Attenzione perché a centrocampo, oltre a Soucek, i viola andranno a caccia di un altro giocatore, con Corvino che ha sondato ancora Stefano Sturaro dalla Juventus. Lo riporta il Corriere Fiorentino.