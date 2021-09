Con la questione legata al rinnovo di Vlahovic che rimane in stallo, in attesa che l'entourage valuti la proposta della Fiorentina (già pronta), i viola concentrano le proprie attenzioni anche su altre due situazioni: quelle di Bonaventura e Callejon. I due, scrive l'edizione locale de La Nazione, hanno il contratto in scadenza nel 2022, e se per Bonaventura sarà sufficiente far scattare un'opzione fino al 2024 già presente nel suo accordo, per Callejon si dovrebbe ragionare di un prolungamento annuale, magari con opzione sul secondo anno. Entrambi i discorsi andranno affrontati prima del mercato invernale.