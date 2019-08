Il sogno per la corsia esterna sinistra della Fiorentina è Rodrigo De Paul, ma a queste condizioni è destinato a restare tale, mentre non si molla la possibile pista per arrivare a Politano, magari mettendo nell’operazione Cristiano Biraghi. Conte lo ha tolto dal mercato – scrive Il Corriere dello Sport – specie ora che Perisic ha trovato sistemazione all’estero, ma nelle tre settimane che restano da qui alla fine delle trattative può succedere di tutto. Si guarda anche all’estero, in particolare al mercato del Nord-Europa, dove nel mirino è finito il giovanissimo Jacob Bruun Larsen, 21 anni a settembre, danese del Borussia Dortmund, che lo ha cresciuto nel proprio vivaio