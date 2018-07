Da pochi minuti è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Christian Norgaard ha salutato il suo ex club, il Brøndby, attraverso il sito ufficiale della società danese: "È una grande opportunità e una svolta positiva nella mia carriera, un riconoscimento della crescita che sto avendo. Lo considero un premio per me e il Brøndby. Tutto è accaduto negli ultimi due giorni".