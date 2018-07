Il giocatore della Fiorentina Christian Norgaard si è presentato in conferenza stampa. Arrivato dal Brondby per circa tre milioni di euro, il danese ha dichiarato: "Le mie caratteristiche? Me la cavo in fase difensiva. Sono bravo ad organizzare il gioco e a comunicare con gli altri giocatori. Per me la Fiorentina è un grande club, non ho avuto bisogno di molto tempo di decidere di firmare il contratto. In cosa mi sento diverso da Badelj? Lo conosco bene, abbiamo giocato insieme all’Amburgo, è un giocatore elegante e bravo col pallone, io sono più difensivo rispetto a Milan.