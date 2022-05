Nella tarda mattinata di quest’oggi la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi al centro sportivo “Davide Astori”, in quella che di fatto era la prima vera seduta in vista della Juventus dopo il lavoro di scarico di ieri: la squadra gigliata si è ritrovata attorno alle ore 11 per svolgere la sessione di allenamento a porte chiuse all’interno dell’impianto.



In vista della sfida di sabato sera contro i bianconeri, arrivano buone notizie per il tecnico viola. Sono infatti tornati regolarmente in gruppo Alvaro Odriozola e Riccardo Sottil: lo spagnolo si augura di tornare al 100% dopo la panchina di Marassi, l’esterno invece è già disponibile da qualche giorno e sarà regolarmente della partita. Sulla fascia desta resta comunque ancora in vantaggio Venuti. Italiano recupera anche Amrabat, squalificato nell’ultimo turno per somma di cartellini gialli, ed ha quindi una possibile alternativa a Torreira, che non sta passando uno dei suoi migliori momenti. In attacco nessun dubbio: ancora una volta dovrebbe partire dal primo minuti Cabral.