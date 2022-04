Come se non fosse già bastata la sconfitta di ieri contro laper far sprofondare nell’incertezza Firenze e la, quest’oggi è arrivata un’ulteriore notizia che potrebbe cambiare il destino del club gigliato. Nell’edizione odierna di Tgr Rai Toscana è emerso che all’interno del contratto che legaalla Viola ci sarebbe una postilla che potrebbe ribaltare la situazione: si tratterebbe di una particolareEntrando più nei particolari il tecnico di Karlsruhe si sarebbe riservato la possibilità di liberarsi a fine stagione: nei primi giorni di giugno,, Italiano ha la possibilità di comunicare la sua scelta al club e di liberarsi. Finita qui? No. La Fiorentina per tutelarsi ha comunque specificato nel contratto che per svincolarsiIntanto si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero ildi De Laurentiis nuovamente interessato al tecnico gigliato. I rapporti connon sembrano più idilliaci come un tempo, soprattutto dopo l'ultimo mese della squadra azzurra e conoscendo il presidente partenopeo è possibile attendersi di tutto: Italiano era finito nel mirino del Napoli già ai tempi dello Spezia, e visti i magnifici risultati di questa stagione con la Fiorentina è possibile che, in caso di una prematura separazione con Spalletti, gli azzurri tentino l'affondo per il tecnico gigliato.