Che i numeri dell'attacco della Fiorentina, almeno in campionato, siano deludenti è dire poco. Più o meno dello stesso avviso La Gazzetta dello Sport che questa mattina si concentra proprio sui marcatori della squadra Viola. I migliori, in questo senso, sono a quota 3: parliamo di Jovic, Gonzalez, Cabral e Bonaventura. Dato che fotografa bene la stitichezza offensiva della Fiorentina.



CHI SEGNA? - Da Cabral a Jovic passando per Kouame, Gonzalez, Ikone, Saponara e l’ultimo arrivato Brekalo. Sono sette gli attaccanti (lasciando fuori il lungodegente Sottil) della batteria Viola, ma nessuno di questi, evidentemente, può fregiarsi del titolo di bomber. In attesa di capire chi scenderà in campo in una gara fondamentale come quella con il Braga in Conference.