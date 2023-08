Intervistato dal Corriere Fiorentino, l'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes, oggi dirigente del Benfica, ha parlato dell'acquisto dei viola di Beltran e dell'arrivo in Portogallo di Arthur Cabral:



"Beltran? Il miglior colpo della Fiorentina e uno dei migliori del calcio italiano. Per fare bene dovrà essere servito come si deve però è uno dei giocatori che ha fatto meglio in Argentina. Ha grandi qualità, non a caso tante squadre lo volevano".