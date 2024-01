Fiorentina, nuova offerta per Gudmundsson. Ma il Genoa la respinge

La Fiorentina insiste su Albert Gudmundsson, ma il Genoa per ora fa scudo.



A poco più di 24 ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, i viola tentano l'affondo per il talentuoso attaccante islandese, alzando l'iniziale proposta d'acquisto. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle scorse ore la dirigenza toscana avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro più tre di bonus per il cartellino del 26enne ex AZ Alkmaar. Una somma considerata ancora troppo bassa dai liguri che valutano il loro attuale cannoniere principe non meno di 30 milioni.



Un'ostinazione che potrebbe portare la Fiorentina a virare su altri obiettivi, dato l'avvicinarsi del gong del calciomercato.