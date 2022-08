In casa Fiorentina oltre all’attesa per Lo Celso, si muove anche il mercato in uscita con Symon Zurkowski che risulta essere tra i più ricercati. Se fino a qualche settimana fa sembrava essere vicino ad un ritorno al’Empoli, dove ha giocato la scorsa stagione, adesso si è fatto avanti un nuovo pretendente, una squadra pronta a tutto per assicurarsi le prestazioni del polacco.



Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport sul giovane classe ’97 sarebbe piombato con insistenza il Bologna: la dirigenza felsinea ha intravisto in lui il profilo perfetto per completare il centrocampo e regalare a Sinisa Mihajlovic il giocatore capace di far fare il salto di qualità alla sua mediana.



La volontà del giocatore, in caso di un addio obbligato alla Fiorentina, sarebbe quella di tornare ad Empoli dove si è trovato molto bene l’anno scorso ma, secondo quanto riportato dal quotidiano, le capacità economiche del club di Saputo potrebbero riuscire a fargli cambiare idea: nelle prossime ore è atteso un incontro tra Fiorentina e Bologna per lui, entro qualche giorno capiremo se farà ancora parte della rosa di Vincenzo Italiano, oppure se andrà a cercare fortuna nel capoluogo emiliano.