Fiorentina, nuovi contatti col Genoa. Si cerca l'intesa per il riscatto di Gudmundsson

Getty Images

Alla mezzanotte di oggi scadrà il termine per decidere del destino dei giocatori in prestito. Un discorso che riguarda anche la Fiorentina, che deve ancora prendere una decisione sul futuro diper cui la Fiorentina dovrebbe spendere 17 milioni di euro in favore del Genoa per far diventare effettiva la sua permanenza. Secondo i colleghi di Sky arrivano novità in tal senso.La Fiorentina ha infatti manifestato l'intenzione di non voler pagare la cifra pattuita dall'islandese. Proprio per questo, la Fiorentina ha avviato in queste ore nuovi contatti con il Grifone per capire se ci possa essere la possibilità di abbassare la cifra prevista per il riscatto e riuscire a chiudere per il classe '97 per una cifra diversa.

Oggi è il giorno della verità per Albert Gudmundsson. Se la Fiorentina decidesse di non pagare i 17 milioni di euro pattuiti, l'islandese tornerebbe in Liguria. Per questo c'è molta attesa per capire l'evoluzione della trattativa in queste ore. Secondo Gianluca Di Marzio, ci sarebbero nuovi contatti in queste ore tra Fiorentina e Genoa per il futuro del ragazzo. Commenta per primo Il tema sono le cifre, le due società stanno cercando di trovare un nuovo accordo, che differisca dagli attuali 17 milioni: dopo oggi, chiunque potrà sedersi al tavolo col Genoa e fare la propria offerta, mentre fino alla mezzanotte sono i viola a mantenere l'iniziativa in esclusiva.