Tanti nomi per il centrocampo della Fiorentina, che si rincorrono da mesi, come riporta il Corriere dello Sport, che parla anche di un interessamento per un giocatore di Premier League. Si tratta di Luka Milivojevic , serbo di 27 anni in forza al Crystal Palace, già trattato dalla Fiorentina quando era all’Olympiacos (2016); il mediano però andrebbe ad occupare l’ultimo posto disponibile per gli extracomunitari. Valutazioni in corso.