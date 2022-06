Tra i temi a tener banco in casa Fiorentina è senza dubbio chi sarà il prossimo centravanti che guiderà l’attacco della squadra di Vincenzo Italiano. Cabral, di proprietà dei viola, e Piatek, in prestito dall’Hertha Berlino, negli ultimi 6 mesi non hanno convinto pienamente la dirigenza viola, tanto che quest’ultima sarebbe pronta a tentare il colpaccio. Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, crescono le quotazioni di Andrea Pinamonti: il 23enne centravanti rientrato all’Inter dopo una brillante stagione a Empoli possiede tutti i requisiti per essere il profilo giusto per il tecnico della viola e il suo calcio.



La sua valutazione è di circa 16-17 milioni ma, tenendo conto dell'età del ragazzo, rappresenterebbe un vero e proprio investimento. Il giocatore piace molto ad Italiano che però prima è pronto a prendere in considerazione ogni alternativa: la volontà è quella di avere un attacco capace di competere su tre fronti, e per questo nessun particolare puà essere lasciato al caso. La Fiorentina ci pensa.