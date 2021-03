La Gazzetta dello Sport prova a prevedere il futuro di Cesare Prandelli. Oltre a dedicarsi alla sua amata campagna, l'ex tecnico viola potrebbe essere la figura giusta per diventare il Direttore del Centro Sportivo più bello d’Italia voluto da Rocco Commisso. Chi meglio di un ex c.t. con i colori viola come seconda pelle potrebbe spiegare ai ragazzi e alle ragazze che entreranno in quel mondo cosa vuol dire giocare per la Fiorentina. Oltre a questo, come fatto intendere da Nardella potrebbe arrivare un progetto nuovo anche dalla città.