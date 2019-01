Potrebbe interrompersi il rapporto tra la Fiorentina e il proprio sponsor tecnico Le Coq Sportif. L'accordo scade nel 2020 e la società viola si sta guardando attorno: in pole position ci sono Nike e Robe di Kappa, con l'obiettivo di guadagnare un accordo da quattro milioni di euro a stagione. Come riportato da La Nazione, al vaglio anche le offerte di Under Armour e New Balance.