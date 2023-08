Il neo attaccante della Fiorentina Mbala Nzola si è raccontato in un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le parole dell'angolano: "Normalmente non mi interessano le vicende di mercato, lascio che sia il mio procuratore a prendersi cura dei miei affari. Ma quando ho sentito che la Fiorentina mi cercava mi è subito venuto in mente mister Italiano: “Sarebbe bello tornare a lavorare con lui” ho pensato. E non ci ho pensato due volte a dire sì. Il mister è una persona con la quale mi intendo anche senza aprire bocca. Basta uno sguardo e ho già capito tutto. Oggi, così come nel 2018 quando l’ho conosciuto a Trapani."



CAMBIO DI PASSO - Ho dovuto cambiare mentalità dopo che due anni fa ho vissuto una delle stagioni peggiori in carriera. Tutto nasce da una vacanza assieme al mio preparatore a Mykonos, al termine di un’annata pessima (il 2021/22 allo Spezia, ndr). È lì che si è consumato quello che io in francese chiamo “déclic”, ovvero uno sblocco mentale. Mi è stato fatto capire che dovevo smettere di scherzare e di pensare alle feste. Dopo qualche giorno di riflessione ho realizzato che non potevo farmi scappare sotto gli occhi la mia carriera ma che avrei dovuto essere protagonista del mio destino.