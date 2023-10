La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina offre un focus tattico sulla Fiorentina in vista del derby con l'Empoli. Secondo la rosea, il match con gli azzurri potrebbe rappresentare l'occasione giusta per Vincenzo Italiano per provare per la prima volta insieme dal 1' i suoi due attaccanti: Nzola e Beltran. Una sorta di esperimento anche in vista del prossimo importantissimo tour de force in cui i viola affronteranno Lazio, Juve, Bologna e Milan.