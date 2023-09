Su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani troviamo un approfondimento su Mbala Nzola, che ha iniziato il campionato della Fiorentina con non poche difficoltà. L'angolano ha messo a referto solo un assist e nessun gol in 5 partite in gigliato ed è apparso fuori forma quando chiamato in causa. La Fiorentina e soprattutto Italiano, si legge, vogliono una svolta da parte sua già a partire dal match contro l'Atalanta dato che lo scorso anno è riuscito ad andare in doppia cifra in una squadra non di primissima fascia.