Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il reparto d'attacco della Fiorentina dalle colonne de La Nazione. Secondo il quotidiano, Mbala Nzola è il nome più caldo per il mercato viola e il club gigliato potrebbe decidere di chiudere l'operazione nelle prossime ore. L'angolano potrebbe arrivare a Firenze, dove ritroverebbe Italiano, in un paio di giorni.