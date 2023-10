La Nazione in edicola questa mattina offe un focus sulla partita della Fiorentina giocata all'Olimpico in cui non si risparmiano critiche a Nzola: "I singoli? Bravo Terracciano, inutile Nzola (inspiegabile il suo ingresso), folle Milenkovic e poco altro da dire, se non cercare un lampo felice dentro una partita da dimenticare, per come è finita. Beh, è giusto fare un applauso a Parisi, messo sulla fascia non sua per via dell’emergenza"