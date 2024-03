Fiorentina, Nzola in evidente difficoltà. L'ex tecnico: 'Non me lo spiego. Forse non è adatto a questa squadra'

Leonardo Semplici conosce molto bene Firenze e la Fiorentina e in un'intervista ai microfoni di Radio Bruno ha detto la sua sul momento dei viola: "Quella di Barone è una perdita gravissima, era onnipresente e rappresentava molto. La squadra mi è sempre sembrata compatta, chiaramente un evento del genere ha la potenzialità di fortificare gli intenti. Mi auguro che la squadra sappia reagire nel modo migliore, ma solo pensare di concentrarsi su altro non è semplice."



INSPIEGABILE - Ex tecnico di Nzola ai tempi di Spezia, Semplici ha detto la sua anche sull'attaccante angolano: "Nzola? No, non me lo spiego perché abbia trovato tutte queste difficoltà, dico la verità. Italiano lo conosce, è uno che ha bisogno di spazio alle spalle, diverso da Belotti, più incline alla profondità. Forse non adatto a una squadra come la Fiorentina che tiene il pallino del gioco. Mi spiace che le attese non siano state rispettate."