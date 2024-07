Redazione Calciomercato

Fiorentina, Nzola in uscita verso il Cagliari

un' ora fa



La Fiorentina lavora sul mercato degli attaccanti con un obiettivo numero uno davanti a sé. Si tratta di Mateo Retegui che nell'idea del club viola si andrebbe ad aggiungere a Kean e Beltran in un attacco quasi completamente rivoluzionato.



Fra il dire e il fare, tuttavia, c'è di mezzo Mbala Nzola. L'attaccante franco angolano classe 1996 arrivato soltanto un anno fa non è riuscito ad incidere a Firenze ed è stato rimesso sul mercato. Con un contratto molto lungo in scadenza 30 giugno 2027 con opzione di un'ulteriore stagione



E sul giocatore si è inserito in queste ore il Cagliari che vorrebbe fare di Nzola, riporta Sportitalia, uno dei titolari dell'attacco a disposizione di Davide Nicola per lottare con forza per una salvezza più agevole della passata stagione.