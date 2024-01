Mbala Nzola non prenderà parte alla Coppa d'Africa che partirà tra una decina di giorni in Costa d'Avorio. Negli scorsi giorni l'attaccante della Fiorentina aveva fatto intendere il suo proposito di non disputarla con la maglia della sua nazionale, l'Angola, che però l'aveva inserito nella lista dei pre-convocati.



Dopo giorni di tira e molla, ora l'ufficialità data dalla stessa federcalcio angolana, tramite i suoi canali ufficiali: "Per motivi famigliari, Nzola è stato esentato dalla convocazione. Al suo posto convocato l'attaccante dell'Atlético Petróleos de Luanda, Deivi Miguel 'Gilberto'", si legge in una nota.