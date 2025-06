Fiorentina, obiettivo Fabbian per il centrocampo

Matteo Palmisano

18 minuti fa

1

La Fiorentina, dopo aver quasi definito i dettagli per l'arrivo di Fazzini dall'Empoli, si sarebbe interessata anche a Giovanni Fabbian. Il classe 2003 è il prossimo obiettivo per rinforzare la mediana viola in vista della prossima stagione.



Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sta cercando di capire la situazione del calciatore del Bologna, per cui l'Inter ha una recompra di 12 milioni. I nerazzurri possono attivare il proprio diritto dal 1° luglio e fino ad allora, bisognerà aspettare per avere più certezze sul futuro del centrocampista.