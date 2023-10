La Fiorentina lavora per rinnovare il contratto di Michael Kayode. Il terzino destro, seguito tra l'altro dall'Arsenal, ha un contratto che scade nel 2025 con opzione per il 2026, ma il club viola vuole tutelarsi con un prolungamento che sposti in là la scadenza e riconosca all'esterno italiano un riconoscimento economico pari al suo nuovo ruolo in rosa.