La Fiorentina è in cerca di opzioni sulla fascia destra visti gli infortuni di Dodo' e Kayode, il secondo meno grave, ma le risorse sul mercato scarseggiano. Una di queste, scrive La Gazzetta dello Sport, è Emil Holm, esterno dell'Atalanta in prestito dallo Spezia che non sta trovando molto spazio a Bergamo.