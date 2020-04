La Fiorentina sta continuando a seguire da vicino Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan che si libererà in estate, vista la scadenza del contratto. Il giocatore è molto seguito, e come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre i viola ci sono Torino e Atalanta, con la Dea che sarebbe per il giocatore la destinazione più gradita, visto che proprio con i Bergamaschi debuttò in Serie A.