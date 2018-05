Due nuove ipotesi per la difesa della Fiorentina. Un interesse di ritorno e il rinnovato profilo: da una parte Kurt Zouma del Chelsea, già visionato in passato, che gli inglesi difficilmente cederanno, si lavora per capire le condizioni di un prestito; dall'altra Achraf Hakimi, terzino classe '98 del Real Madrid, affare che potrebbe interessare. Lo scrive La Nazione.