La Fiorentina continua a tenere sotto controllo diversi nomi per quanto concerne la corsia destra. Secondo quanto riferisce stamani il Corriere dello Sport, i viola stanno guardando da vicino Josip Juranovic, terzino dell'Union Berlino e già cercato in passato dal duo Barone-Pradè. Secondo il quotidiano, potrebbe essere decisiva l'ultima casella in classifica dei tedeschi per far eventualmente decollare la trattativa.