La Fiorentina è pronta ad intervenire sul mercato per rinforzare la propria corsia destra. I viola, in questo momento, possono puntare sul solo Kayode visto l'infortunio di Dodò e la poca adattabilità di Parisi su quel lato. Ecco perché per la sessione di gennaio il board viola guarda con attenzione i profili Milan Gajic del Cska Mosca e di Josip Juranovic dell'Union Berlino. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport.