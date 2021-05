Su Dragowski la Fiorentina avrà adesso tempo e spazio per fare delle riflessioni. La società gigliata potrebbe pensare di monetizzare col polacco che oggi vale almeno 14 milioni di Euro. In caso di addio di Barlomiej il preferito a Firenze è Alessio Cragno, portiere classe '94 in forza al Cagliari e, guarda caso, molto bravo ad usare anche i piedi. A riportarlo è Repubblica Firenze.