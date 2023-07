La Fiorentina sta già pensando al dopo Amrabat, anche se per il giocatore si sta ancora attendendo l'occasione giusta per la cessione. I viola avrebbero individuato Hjulmand del Lecce. La trattativa non è facile dal momento che il ds dei pugliesi, Pantaleo Corvino, chiede 20 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.