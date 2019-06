La Fiorentina vuole Rolando Mandragora. Passato dalla Juventus all'Udinese la scorsa estate, il talentuoso centrocampista potrebbe vestire la maglia viola a partire dalla prossima stagione, stando a quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport. E il club bianconero, che mantiene il diritto di recompra per il cartellino di Mandragora, non pare avere intenzione di spendere 26 milioni di euro per riportarlo a Torino nella prossima estate di mercato.