In ottica viola, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per la mediana, si fa il nome due giovani italiani classe 1997, Matteo Pessina e Francesco Cassata. Il primo è un centrocampista, oggi al Verona ma di proprietà dell’Atalanta che si è mantenuta il controriscatto. Tecnica e tanti inserimenti offensivi lo rendono una minaccia in zona gol. Cassata invece, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa, spesso è stato accostato alla squadra gigliata durante il calciomercato invernale. Entrambi costano molto ma rientrano nei parametri stabiliti dalla proprietà; giovani, italiani e dal sicuro avvenire.