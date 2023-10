Il rendimento di Beltran e Nzola non sta convincendo la dirigenza della Fiorentina che in vista delle prossime sessioni di mercato sta seguendo, secondo la stampa tedesca, lo strepitoso inizio di stagione di Serhou Guirassy arrivato in estate allo Stoccarda dal Rennes per 9 milioni e autore di 10 gol e 2 assist in 7 partite.