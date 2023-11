La Fiorentina è pronta a tornare sul mercato di gennaio per regalare un nuovo terzino destro all'allenatore Italiano. Nel mirino c'è lo svedese Emil Holm (classe 2000), arrivato la scorsa estate all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia.



Sembrano invece tramontati altri profili, come Gendrey e Baschirotto del Lecce, a cui i viola si erano interessati in passato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, se poi la dirigenza volesse regalare al suo tecnico anche un centrale difensivo, potrebbe prendere in considerazione Finn van Breemen, classe 2003 del Basilea.