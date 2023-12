Alessandro Zanoli, giovane terzino del Napoli, è stato uno dei nomi usciti in orbita Fiorentina per la fascia destra. Come riporta il Corriere dello Sport, la Salernitana avrebbe chiesto ufficialmente il giovane talento a De Laurentiis. In cambio, ci sarebbe addirittura il cartellino di Mazzocchi. Su Zanoli c'è anche l'interesse del Genoa.