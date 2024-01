Fiorentina, occhio a Gil: Feyenoord in pressing

Non solo Fiorentina sulle tracce di Bryan Gil, esterno d'attacco spagnolo in uscita dal Tottenham. Secondo 1908.nl, portale olandese, al momento in vantaggio per il classe 2001 c'è il Feyenoord: la società di Rotterdam è pronto a rilanciarlo e a dargli spazio nella seconda parte di stagione. Gil è pronto per una nuova cessione a titolo temporaneo e dall'Olanda assicurano che è il Feyenoord, in questo momento, il club più vicino al suo ingaggio.