Fiorentina, occhio all'Olympiacos! Lo spauracchio è l'attacco: in tre hanno fatto 58 gol

Laarriva alla finale dicon l'inedito ruolo di favorita. Se 12 mesi fa infatti il pronostico pendeva verso il, questa volta la squadra di, almeno sulla carta, è più attrezzata. I greci però sono da prendere con le molle. In panchina, al terzo cambio stagionale, dopo Diegoe Carlos, è arrivatoche sa già come vincere trofei internazionali (chiedere alla, battuta indal suo). In attacco poi c'è un trio capace di meraviglie.

Fa parte della rosa dei biancorossi l’ex Veronama è davanti che i greci schierano i propri assi. Nel tridente dell'Olympiacos stanno brillando le ali(11 gol e 18 assist in stagione per lui) e(15 e 13), ma anche la punta. Stiamo parlando dimiglior marcatore di questaconche, sommate a quelle registrate in tutte le competizioni, lo portano aE dalla panchina parte il grande ex Stevan. Sono loro quelli da tenere sott'occhio con maggiore attenzione.