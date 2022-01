Alvaro Odriozola, terzino della Fiorentina in gol ieri sera contro il Genoa, ha commentato così al sito ufficiale viola:



"E' stata una partita perfetta, abbiamo avuto un approccio bellissimo. Abbiamo sbagliato il rigore, ma poi abbiamo avuto tante occasioni per segnare anche più gol. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è l'Europa. Se continuiamo così, possiamo conseguirlo. E' un piacere giocare in questa Fiorentina perché c'è libertà di ruolo. E' il calcio moderno. Col mister stiamo lavorando molto bene. Ho segnato, sono molto contento di aver aiutato la squadra. Siamo stati tutti bravi, dobbiamo continuare così, la strada è lunga, ma è quella giusta. Con Italiano giochiamo il calcio totale. Il Cagliari? Tutte le partite sono complicate, sarà una gara difficile, ma se giochiamo come contro il Genoa, potremo vincere. Mi fa piacere giocare nella Fiorentina. Voglio portare la Fiorentina in Europa, è questo l'obiettivo".