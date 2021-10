, terzino spagnolo della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno: ecco alcuni dei concetti più interessanti espressi dall'ex Bayern."Mi ha sorpreso molto l'alto livello della rosa, per questo dico che dobbiamo essere ambiziosi e puntare all'Europa. Poi il tifo e l'affetto dei sostenitori è meraviglioso, voglio ricambiarlo in campo"."Non so esattamente quale squadra potremmo spodestare, ma so che se pensiamo a noi stessi, lavoriamo come vuole il nostro allenatore e lottiamo per vincere ogni partita possiamo sognare in grande"."Mi ha sorpreso fin dal primo giorno per la sua professionalità. Per quel poco che ho potuto capire, mi sembra concentrato. Oltre a segnare, aiuta la squadra lavorando spalle alla porta. Di lui ammiro la mentalità e l'ambizione, sara un fenomeno"."Non ho ancora chiaro cosa succederà, vivo il presente e non penso a quello che mi aspetta, sono concentrato sul mio impegno a Firenze"."È vero, soprattutto contro le grandi. So solo che dobbiamo lavorarci su, per non ricadere sempre nello stesso errore e capire dove sbagliamo. Dobbiamo incidere di più sotto porta per chiudere le partite"."Entrambe le fasi, attacco e difesa. Certo, sono un difensore e questo è il mio compito principale, ma sto imparando molto anche in attacco"."È cambiato il modo di giocare delle squadre italiane. Ora si gioca molto palla a terra, guardate il mio amico Brahim Diaz al Milan. Per questo gli spagnoli si trovano bene in Italia"."Le partite sono tutte combattute, ora più che mai dato che la Juventus ha interrotto la sua striscia. In Germania c'è solo il Bayern, in Spagna ce ne sono solo tre".