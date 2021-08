Prime ore italiane per Alvaro Odriozola, terzino di proprietà del Real Madrid arriva in prestito secco annuale alla Fiorentina. Nel tardo pomeriggio odierno il nativo di San Sebastian è atterrato a Firenze, spiegando: "Sono molto contento di essere qui, forza Fiorentina". Nella giornata di domani, invece, sosterrà le visite mediche e diventerà ufficialmente un calciatore viola per la stagione 2021/2022.